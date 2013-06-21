国际油市：亚洲柴油裂解价差攀升至逾三个月高点，因需求旺盛

路透新加坡6月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五攀升至逾三个月高点，业内消息人士称，印尼浮现现货需求，且马六甲一炼厂发生火灾，将有可能暂停出口，这可能会带动马来西亚的进口。

印尼涌现现货需求，Pertamina求购200,000桶柴油，7月初交货。

业内消息人士称，马来西亚西海岸马六甲一炼厂的原油蒸馏装置两天前发生火灾后一直关闭。

据知情人士称，目前尚不清楚起火原因，不过该原油装置预期会关闭14天左右。该装置的日加工量为100,000桶。

日本石油连盟主管周五表示因北亚例行的维护，日本石油企业纷纷抓住供给紧张的时机，预期6-7月的中质馏分油出口将较上年同期增加10%。

日本石油连盟会长木村康说道：“亚洲对油品，尤其是中质馏分油的需求正在增加。”

新加坡现货市场，航煤零交易，柴油达成了一笔交易。

维多卖出含硫量500ppm的柴油，船期定于7月17-21日，较新加坡7月17-23日报价的均值每桶升水1.75美元。(完)

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