国际油市：亚洲柴油裂解价差攀升至逾三个月高点，因需求旺盛

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透新加坡6月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五攀升至逾三个月高点，业内消息人士称，印尼浮现现货需求，且马六甲一炼厂发生火灾，将有可能暂停出口，这可能会带动马来西亚的进口。
印尼涌现现货需求，Pertamina求购200,000桶柴油，7月初交货。
业内消息人士称，马来西亚西海岸马六甲一炼厂的原油蒸馏装置两天前发生火灾后一直关闭。
据知情人士称，目前尚不清楚起火原因，不过该原油装置预期会关闭14天左右。该装置的日加工量为100,000桶。
日本石油连盟主管周五表示因北亚例行的维护，日本石油企业纷纷抓住供给紧张的时机，预期6-7月的中质馏分油出口将较上年同期增加10%。
日本石油连盟会长木村康说道：“亚洲对油品，尤其是中质馏分油的需求正在增加。”
新加坡现货市场，航煤零交易，柴油达成了一笔交易。
维多卖出含硫量500ppm的柴油，船期定于7月17-21日，较新加坡7月17-23日报价的均值每桶升水1.75美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。