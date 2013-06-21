国际油市：亚洲燃料油现货升水略下滑，不过仍高于一个月前水准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透新加坡6月21日 - 亚洲燃料油现货升水回落，为过去两周来首见，不过仍比5月中期的水平高出逾17美元。
店头市场(OTC)的高成交价支撑了燃料油价格。
180CST燃料油现货升水报每吨17.49美元，较上日涨约0.32美元，比一个月前高出约17.13美元。
OTC成交量总计163,000吨，其中75%的交易集中在指标180CST燃料油，其余40,000吨为380CST燃料油。
交易商指市场基本面仍疲弱，目前供需失衡。
西方一商行的交易商说道：“目前市场供给过多，但需求最近相当疲弱，当前水准完全不能反映真实市况。”
“目前的价格水准是几家公司人为推高的，但我不知道他们这么做的真实意图。”
自6月3日以来，石油巨擘BP，中石油和嘉能可一直在OTC交易中大举求购180CST燃料油。他们的交易价格频创纪录高点，由此亦推高了指标180CST的现货升水。
这三家公司采购的逾200万吨的燃料油中多为180CST。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。