国际油市：亚洲燃料油现货升水略下滑，不过仍高于一个月前水准

路透新加坡6月21日 - 亚洲燃料油现货升水回落，为过去两周来首见，不过仍比5月中期的水平高出逾17美元。

店头市场(OTC)的高成交价支撑了燃料油价格。

180CST燃料油现货升水报每吨17.49美元，较上日涨约0.32美元，比一个月前高出约17.13美元。

OTC成交量总计163,000吨，其中75%的交易集中在指标180CST燃料油，其余40,000吨为380CST燃料油。

交易商指市场基本面仍疲弱，目前供需失衡。

西方一商行的交易商说道：“目前市场供给过多，但需求最近相当疲弱，当前水准完全不能反映真实市况。”

“目前的价格水准是几家公司人为推高的，但我不知道他们这么做的真实意图。”

自6月3日以来，石油巨擘BP，中石油和嘉能可一直在OTC交易中大举求购180CST燃料油。他们的交易价格频创纪录高点，由此亦推高了指标180CST的现货升水。

这三家公司采购的逾200万吨的燃料油中多为180CST。(完)

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