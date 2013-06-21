国际油市：亚洲汽油裂解价差升至八日高点，得益于越南买需

路透新加坡6月21日 - 亚洲汽油裂解价差周五攀升至每桶12.53美元的八个交易日高位，业界消息人士称因来自越南的支持以及马来西亚或出现需求。

越南Petrolimex现身现货市场，寻求3万吨92号汽油，这支撑了裂解价差。

一位交易商称，印尼国有企业Pertamina的每月汽油需求量预计仍将保持在约800-900万桶，低于今年稍早的高位1,000万桶。

业界消息人士说，马来西亚西海岸Malacca精炼厂的原油蒸馏单元于两天前起火之后关闭，是支持裂解价差的另一部分要素。

一位熟悉情况的消息人士说，起火原因尚不清楚，但该单元预计将关停14天左右，其加工量在每日10万桶。

石脑油裂解价差随原油价格下挫而得到提振，因该产品相对于终端用户的价格变得更为低廉。

原油价格周四创下去年11月以来最高单日跌幅，布兰特原油收低3.97美元；美国原油期货收低2.84美元。

不过，交易商表示，印度石油天然气公司(ONGC)的供给仍然充沛；MRPL提供7月装船的船货。(完)

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