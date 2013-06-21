国际油市：亚洲汽油裂解价差升至八日高点，得益于越南买需

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透新加坡6月21日 - 亚洲汽油裂解价差周五攀升至每桶12.53美元的八个交易日高位，业界消息人士称因来自越南的支持以及马来西亚或出现需求。
越南Petrolimex现身现货市场，寻求3万吨92号汽油，这支撑了裂解价差。
一位交易商称，印尼国有企业Pertamina的每月汽油需求量预计仍将保持在约800-900万桶，低于今年稍早的高位1,000万桶。
业界消息人士说，马来西亚西海岸Malacca精炼厂的原油蒸馏单元于两天前起火之后关闭，是支持裂解价差的另一部分要素。
一位熟悉情况的消息人士说，起火原因尚不清楚，但该单元预计将关停14天左右，其加工量在每日10万桶。
石脑油裂解价差随原油价格下挫而得到提振，因该产品相对于终端用户的价格变得更为低廉。
原油价格周四创下去年11月以来最高单日跌幅，布兰特原油收低3.97美元；美国原油期货收低2.84美元。
不过，交易商表示，印度石油天然气公司(ONGC)的供给仍然充沛；MRPL提供7月装船的船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。