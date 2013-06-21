美国热股：英国莱斯银行集团料可满足86亿英镑新资本要求，股价盘初上涨

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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路透6月21日 - 英国银行监管当局周四表示，莱斯银行集团(Lloyds Banking Group) 必须填补86亿英镑(135亿美元)资本缺口。
而莱斯银行集团称，该公司不发新股，就可满足英国金融监管当局提出的筹措86亿英镑新资本的要求。
英国财政大臣欧思邦周三表示，政府准备开始出售其持有的莱斯银行集团股权。
莱斯银行集团美国上市股票 周五盘初上涨1.87%，报3.81美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。