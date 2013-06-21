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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 21:37 BJT

美国热股：英国莱斯银行集团料可满足86亿英镑新资本要求，股价盘初上涨

路透6月21日 - 英国银行监管当局周四表示，莱斯银行集团(Lloyds Banking Group) 必须填补86亿英镑(135亿美元)资本缺口。

而莱斯银行集团称，该公司不发新股，就可满足英国金融监管当局提出的筹措86亿英镑新资本的要求。

英国财政大臣欧思邦周三表示，政府准备开始出售其持有的莱斯银行集团股权。

莱斯银行集团美国上市股票 周五盘初上涨1.87%，报3.81美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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