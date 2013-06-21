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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 21:38 BJT

美国热股：东京法庭裁决三星手机侵犯苹果专利，苹果股价盘初上涨

路透6月21日 - 东京一家法院周五裁定，三星电子 早前几款畅销智能手机侵犯了竞争对手苹果 的“反弹”功能专利。

通过该功能，用户在智能手机和平板电脑上滚动到电子文档末尾时，图标将会抖动并回到原处。

苹果股价周五盘初上涨0.03%，报416.97美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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