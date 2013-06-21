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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 21:32 BJT

美国热股：Sprint股价盘初下跌逾1%，软银称7月初将完成收购

路透6月21日 - 日本软银 社长孙正义称，有信心该公司能于7月初完成对Sprint Nextel 的收购。对手Dish Network Corp 本周稍早放弃竞购。

Sprint股价周五盘初下跌1.27%，报6.98美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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