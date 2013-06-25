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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 22:04 BJT

表格：美国5月新屋销售较前月增长2.1%，年率为47.6万户

路透6月25日 - 美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为47.6万户，为2008年7月以来最高，预估为46.2万户，4月修正后为46.6户(前值为45.4万户)。 经季节因素调整后的5月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 5月 4月 4月前值 3月 3月前值 2012年5月 总户数 2.1 476 466 454 451 444 369(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红; 审校 李军)

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