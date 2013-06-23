拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，结束五日连跌

路透里约热内卢6月21日 - 拉美货币周五走强，之前在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示准备缩减经济刺激举措后，至少大幅下挫了两日。

在美联储的资产购买计划支撑下，寻求较高收益的美元资金源源不断地流向新兴市场，因此投资者担心该计划的终止可能严重削弱风险资产的吸引力。

但周五拉美货币上涨被视为近期跌势的暂时反弹，当美联储的确切退出时机变得更加明朗的时候，预计拉美货币会进一步走低。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.6%至2.2438，之前连续下跌五个交易日至逾四年最低水平。

巴西央行卖出传统货币互换合约，也给雷亚尔反弹提供助力。

墨西哥披索 涨0.3%，也止住了五日连跌势头。

智利披索 涨近0.5个百分点，受到铜价上涨的支撑。(完)

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