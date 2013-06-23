全球汇市：投机客最近一周所持美元多仓降至2月底以来最低--CFTC

路透6月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客减持美元多头仓位，美元多仓降至2月底以来最低位。
6月18日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至145.5亿美元，前一周为282.8亿美元。美元净多仓为连续第三周减少。
日圆净空头仓位自前周的72,906口进一步降至61,890口。
欧元仓位自前周的净空仓7,533口转变为净多仓20,030口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月18日当周 6月11日当周
多头仓位 23,010 21,722
空头仓位 84,900 94,628
净仓位 -61,890 -72,906
欧元(125,000欧元为1口)
6月18日当周 6月11日当周
多头仓位 91,304 68,956
空头仓位 71,274 76,489
净仓位 20,030 -7,533
英镑(62,500英镑为1口)
6月18日当周 6月11日当周
多头仓位 47,377 32,755
空头仓位 67,783 86,442
净仓位 -20,406 -53,687
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月18日当周 6月11日当周
多头仓位 14,977 6,576
空头仓位 9,186 27,314
净仓位 5,791 -20,738
加元(100,000加元为1口)
6月18日当周 6月11日当周
多头仓位 15,470 17,343
空头仓位 41,557 53,250
净仓位 -26,087 -35,907
澳元(100,000澳元为1口)
6月18日当周 6月11日当周
多头仓位 28,769 24,482
空头仓位 92,290 87,759
净仓位 -63,521 -63,277
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月18日当周 6月11日当周
多头仓位 8,469 8,940
空头仓位 6,343 6,287
净仓位 2,126 2,653 (完)
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(编译 白云; 审校 张涛)