南非汇市：政府公债跌势暂歇，兰特持坚

路透约翰内斯堡6月21日 - 南非政府公债周五小幅上涨，本周早前随其它新兴市场大幅下跌，因市场预期美国将缩减购债规模。

南非兰特兑美元周五持稳，周四在10.30附近区域寻获支撑，不过兰特短期看跌，因为投资者基本保持避险心态。

2026年到期的指标南非公债 收益率日内跌5个基点，至8.225%，2015年到期的公债 收益率跌4个基点，收报6.425%。

1648GMT时，兰特兑美元 报10.2000，较周四纽约收盘位10.2200上涨0.2%。

南非债市尚未脱离险境，因南非与印尼、马来西亚、波兰、匈牙利等国一样，依然易受全球市场信心摇摆的冲击，因为这些国家的债券有相当高的比例被外资持有。

外国投资者约持有40%的南非债券。

“鉴于围绕量化宽松政策的不确定性，我们预计资金流动保持迟滞，”标准银行在市场报告中称。