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市场报道 | 2013年 6月 23日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月18日持仓报告(表)

路透6月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年6月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,996口)

82,690 15,747 5,721 70,661 146,367 159,072 167,835 16,924 8,161

较6月11日变动(未平仓合约：减少10,879口)

11,744 -6,538 -6,078 -16,810 2,718 -11,144 -9,898 265 -981

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.0 8.9 3.3 40.1 83.2 90.4 95.4 9.6 4.6

各类交易商数量(总计为237家)

109 52 37 37 64 168 133 (完)

(整理 白云; 审校 张涛)

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