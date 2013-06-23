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市场报道 | 2013年 6月 23日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月18日持仓报告(表)

路透6月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,868,964口)

411,697 112,962 689,453 672,143 966,572 1773293 1768987 95,671 99,977

较6月11日变动(未平仓合约：增加53,060口)

21,930 -6,974 18,775 8,908 35,471 49,613 47,272 3,447 5,788

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.0 6.0 36.9 36.0 51.7 94.9 94.7 5.1 5.3

各类交易商数量(总计为334家)

124 74 150 88 107 288 279 (完)

(整理 白云; 审校 张涛)

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