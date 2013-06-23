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市场报道 | 2013年 6月 23日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月18日持仓报告(表)

路透6月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年6月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(194,877口)

47,838 74,277 20,421 108,010 75,483 176,269 170,181 18,608 24,696

较6月11日变动(未平仓合约：增加13,646口)

6,964 15,356 -903 7,160 423 13,221 14,876 425 -1,230

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.5 38.1 10.5 55.4 38.7 90.5 87.3 9.5 12.7

各类交易商数量(总计为261家)

64 110 53 64 49 156 197 (完) (整理 白云; 审校 张涛)

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