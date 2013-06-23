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市场报道 | 2013年 6月 23日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月18日持仓报告(表)

路透6月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年6月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(377,106口)

166,771 123,079 17,807 155,303 199,418 339,881 340,304 37,225 36,802

较6月11日变动(未平仓合约：增加3,262口)

-7,244 8,069 241 8,833 -5,374 1,830 2,936 1,432 326

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.2 32.6 4.7 41.2 52.9 90.1 90.2 9.9 9.8

各类交易商数量(总计为290家)

116 94 67 57 59 207 188 (完)

(整理 白云; 审校 张涛)

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