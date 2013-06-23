CFTC报告：COMEX期金6月18日持仓报告(表)

加拿大股市：小跌，黑莓因业绩优于预期大涨限制了跌幅
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透6月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年6月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(377,106口)
166,771 123,079 17,807 155,303 199,418 339,881 340,304 37,225 36,802
较6月11日变动(未平仓合约：增加3,262口)
-7,244 8,069 241 8,833 -5,374 1,830 2,936 1,432 326
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
44.2 32.6 4.7 41.2 52.9 90.1 90.2 9.9 9.8
各类交易商数量(总计为290家)
116 94 67 57 59 207 188 (完)
(整理 白云; 审校 张涛)
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)