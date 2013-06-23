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市场报道 | 2013年 6月 23日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月18日持仓报告(表)

路透6月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月18日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,239,198口)

359,000 243,413 198,096 535,565 559,775 1092661 1001284 146,537 237,914

较6月11日变动(未平仓合约：增加21,798口)

-7,680 9,433 21,710 7,243 -6,802 21,273 24,341 525 -2,543

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 19.6 16.0 43.2 45.2 88.2 80.8 11.8 19.2

各类交易商数量(总计为730家)

170 179 222 242 286 550 585 (完)

(整理 白云; 审校 张涛)

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