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市场报道 | 2013年 6月 23日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月18日持仓报告(表)

路透6月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月18日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(421,328口)

111,836 154,837 73,131 204,671 139,322 389,638 367,290 31,690 54,038

较6月11日变动(未平仓合约：增加2,797口)

-3,216 9,152 -3,079 9,534 -4,545 3,239 1,528 -442 1,269

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.5 36.7 17.4 48.6 33.1 92.5 87.2 7.5 12.8

各类交易商数量(总计为378家)

95 150 111 76 102 247 308 (完)

(整理 白云; 审校 张涛)

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