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市场报道 | 2013年 6月 23日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月18日持仓报告(表)

路透6月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(621,572口)

233,015 131,500 67,598 265,597 341,973 566,210 541,071 55,362 80,501

较6月11日变动(未平仓合约：增加8,764口)

-16,480 4,214 10,711 15,448 -3,229 9,679 11,696 -915 -2,932

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.5 21.2 10.9 42.7 55.0 91.1 87.0 8.9 13.0

各类交易商数量(总计为529家)

175 161 166 134 156 416 399 (完)

(整理 白云; 审校 张涛)

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