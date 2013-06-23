全球经济：市场对美联储退出刺激政策的计划反应过度--欧洲央行委员诺亚

路透巴黎6月21日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周五表示，市场对美国逐步减少货币刺激的前景反应过度，他认为美联储这样做表明经济正在回归正轨。

他亦表示，法国经济出现改善迹象，但不确定今年能否免于衰退。

“我认为市场的反应过度了，情况会很快恢复正常，”诺亚对法国新闻频道LCI表示。

“央行总有一天要恢复到更加传统和正常的货币政策，现在这种情况意味着经济正在重回正轨，”诺亚说。

在被要求评论法国经济时，诺亚称现在可以看到改善的迹象。“我认为情况开始好转，成长有所加快，虽然目前增长速度还较慢...(但)方向是正确的，”他说。

但他补充说，并不确定法国今年能否免于衰退。“今年开局不利...关键要看今年年能否以增长结束。”(完)