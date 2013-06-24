企业并购：美国更多参议员对双汇收购Smithfield交易表示关切

许多CFIUS专家相信，奥巴马政府不大可能认为中国对美国食品行业的投资威胁到美国的国家安全。

Smithfield在周四一份声明中表示，欢迎对交易进行全面审查，公司将继续与政府和国会进行配合。

“我们相信这项合并计划并不存在任何国家安全问题，对美国农户和农业有利，也将促进美中关系，”Smithfield一位发言人说。

鲍卡斯和Hatch称这项收购案让人关注中国长期以来对美国肉类的限制，他们呼吁奥巴马政府积极回击中国这些做法。

中国目前禁止进口任何带有莱克多巴胺残留物的猪肉。这种饲料添加剂在美国被广泛使用，也得到了国际食品安全标准机构--食品法典委员会的认可。

出于对疯牛病的担心，中国也几乎全面禁止进口美国牛肉，尽管世界动物卫生组织已经确认美国的牛肉质量是安全的。

“结果就是，中国肉类厂商可以自由地收购在美国肉类生产中占有巨大份额的美国企业，而我们的厂商仍与中国市场无缘，”鲍卡斯说道。(完)