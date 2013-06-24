《中国报摘》--其他报纸重要消息6月24日

**上海证券报**

--中国国务院发展研究中心金融所所长张承惠称，此前银行间市场出现的“钱荒”问题，主要由银行随心所欲扩张所致，央行可能会采取公开市场短期流动性调节工具(SLO)等“点动”措施。但她警示，随着利率市场化推进以及金融体制改革的深化，今后不排除会再出现类似的风险暴露情况。

--截至5月末，上海银行业不良贷款余额374.71亿元人民币，比上月增加14.93亿元，不良贷款率0.88%，比上月增加0.03个百分点，环比少增0.02个百分点，不良贷款增长势头有所趋缓。

**第一财经日报**

--波罗的海干散货运价指数(BDI)，自6月5日的近期低点805点一路上扬，尤其在本月中旬每日上涨10至30点，上周五(21日)达到1,027点，已较近期低点涨幅近28%。

--国家质检总局日前称，因发动机舱保险盒内部装配存缺陷，长安汽车 将召回27,624辆长安CS35汽车。

**证券时报**

--深圳土地交易中心日前公布，位于南山区一工业用地将于7月底出让。此前自今年1月15日起，已经超过半年时间，深圳未有一宗住宅用地入市，形成了零宅地出让的“尴尬局面”。

**21世纪经济报 道**

--人民银行南京分行行长周学东表示，1-5月，全国新增不良贷款中江苏占了40%左右，江苏部分地区、部分领域不良贷款上升加快。但看似今年冒出的新问题，实际上是往年问题反映在今年的账面。

**金融时报**

--光大银行 总行相关负责人表示，只要有合适的时间窗口，该行将争取在年内完成H股首次公开发行(IPO)；另外，对于银行间市场波动，该行已做好充分的流动性准备，与所有交易对手交易正常。

--国家外汇管理局国际收支司司长管涛表示，中国投资收益逆差属于结构性问题。

**每日经济新闻**

--由上海华谊(集团)与中国石化 上海高桥分公司共同组建的上海华谊丙烯酸有限公司厂区内，周日发生爆燃事故，这是继5月16日高桥石化发生爆燃事故之后上海浦东新区又一起石化工厂爆炸事故。(完)