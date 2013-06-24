香港个股：港交所、LME与中国银行研究发展人民币计价商品合约

路透香港6月24日 - 按市值计全球第二大交易所--港交所 及旗下的伦敦金属交易所（LME）与中国银行 周一签订合作备忘录，将共同研究发展人民币计价商品合约。

港交所行政总裁李小加表示，港交所、LME与中行将共同研究以人民币结算LME合约的可行性，并会探讨在港交所旗下平台发展人民币计价商品产品的潜力。

“希望透过这次合作，可以在LME Clear明年9月建立之前，就能推出人民币计价产品。”他并称，研究方向会先从基本金属的商品期货合约着手。

港交所去年收购LME后其中一项发展，就是成立LME Clear，以便LME在结算上有自主权，加快新产品推出。LME预计明年9月将把其在LCH.Clearnet上的合约转移至LME自有的清算平台。

中国银行副行长陈四清称，中行旗下中银国际英国公司已获得LME清算会员资格，成为LME成立135年以来首个中国会员，以及第一家在该交易所直接提供交易及清算服务的中资机构，相信此次合作将为港交、LME与中行展开全面合作的新起点。

港交所主席周松岗指出，香港的商品市场有待发展，尽管面对近期商品价格持续下滑，LME于4月和5月的交投量却历创新高，反映出市场对冲需要。（完）