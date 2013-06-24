金砖国家：6月21日股汇市收盘纵览

路透6月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月21日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.88%，报900.54点。

中国股市：沪综指收跌再创逾半年新低，本周亦创四个月最大单周跌幅。

香港股市：香港股市：收低0.6%，连续第六周录得周度跌幅。

中国汇市：中国汇市：人民币续收跌，因购汇需求将叠加出现且美元指数强势。

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印度股市：从稍早触及的两个月低点小幅升高，因软件出口商寄望卢比创纪录低位会有助于海外营收而劲扬，为本周严酷走势增添亮丽基调。指标BSE指数 升0.29%，至18,774.24点，本周收跌2.1%。NSE指数 上涨0.21%至5,667.65点，本周收跌2.4%。

印度汇市：印度卢比兑美元 从本周所及纪录低位反弹收高，报59.27/28，得益于与Essar钢铁相关的10亿美元海外贷款引发的资金流入。但卢比本周仍录得一年内最差单周表现。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,245.720点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.35%至677.03点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.8%，报32.7830卢布，卢布兑欧元 升1.13%，至43.2000卢布。

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巴西股市：跌至四年多最低，因投资者仍担心美联储购债举措终结以及巴西经济状况。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌2.4%至47,056.04点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，结束五日连跌。

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南非股市：跟随其他新兴市场连续三日走跌，因美联储或撤出刺激举措引发全球风险资产抛售。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌1.5%至34,670.34点。综合指数 跌1.31%，至39,016.62点。