《香港报摘》--信报6月24日

*头版头条：

--美联储计划退市，香港房地产的二手市场交投随即回落，不过发展商部署推售新盘楼的步伐转趋积极。

*其他：

--中国工商银行 纽约分行总经理毕明强称，鉴于美国作为美元中心的特殊性，人民币业务在当地温和增长，短中期内不会出现太大变化。他并预期工行纽约于未来3-5年仍处于快速增长期，过去四年的资产规模每年平均增速则逾40%。

--中国财政部今年在香港首批130亿元人民币国债将于本周三向机构投资者招标发售，交通银行 首席经济师连平称，相信本次国债发行息率定价与以往相比仍会较为平稳。

--市场消息指出，港大零售（S.Culture）将于本周招股，上市集资约15.6-23.4亿港元，该公司拥有Clarks、Josef Seibel等多个休闲鞋类品牌的独家分销权，零售网络分布于香港、台湾和澳门。

--香港金融管理局加强投资相连寿险销售规范将于本月底生效，花旗集团香港及澳门区行长卢韦柏称，该行由7月起将暂停销售投连险，并就有关的业务策略进行检讨。（完）

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