《香港报摘》--信报6月24日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
*头版头条：
--美联储计划退市，香港房地产的二手市场交投随即回落，不过发展商部署推售新盘楼的步伐转趋积极。
*其他：
--中国工商银行 纽约分行总经理毕明强称，鉴于美国作为美元中心的特殊性，人民币业务在当地温和增长，短中期内不会出现太大变化。他并预期工行纽约于未来3-5年仍处于快速增长期，过去四年的资产规模每年平均增速则逾40%。
--中国财政部今年在香港首批130亿元人民币国债将于本周三向机构投资者招标发售，交通银行 首席经济师连平称，相信本次国债发行息率定价与以往相比仍会较为平稳。
--市场消息指出，港大零售（S.Culture）将于本周招股，上市集资约15.6-23.4亿港元，该公司拥有Clarks、Josef Seibel等多个休闲鞋类品牌的独家分销权，零售网络分布于香港、台湾和澳门。
--香港金融管理局加强投资相连寿险销售规范将于本月底生效，花旗集团香港及澳门区行长卢韦柏称，该行由7月起将暂停销售投连险，并就有关的业务策略进行检讨。（完）
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。