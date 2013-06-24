美国与加拿大经济指标预测--6月24日-7月1日****

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 6月24日当周 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 负0.53 1430 美国达拉斯联储制造业指数 6月 -- 负10.5 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月22日当周 -- +0.3% 1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +3.0% +3.5% 扣除运输的耐久财订单 持平 +1.5% 扣除国防的耐久财订单 +2.7% +2.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +1.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月22日当周 -- +2.9% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +1.3% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 4月 +10.6% +10.9% ) 经季节调整(较前月) +1.2% +1.1% 未经季节调整(较前月) +1.1% +1.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 75.2 76.2 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 46.3 45.4 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负2 1430 美国达拉斯联储服务业指数 6月 -- 正11.8 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0400 美国建筑许可年率(万户) 5月修正 -- 97.4 值 1100 美国抵押贷款指数 6月21日当周 -- 648.9 美国再融资指数 -- 3,208.5 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季终值 +2.4% +2.4% 最终销售 +1.8% +1.8% GDP隐性平减指数 +1.1% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国企业获利 第一季修正值 -1.7% -1.9% 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 5月 +0.2% 持平 美国个人消费 +0.3% -0.2% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.3% 美国核心PCE物价指数 +0.1% 持平 美国实质个人支出 -- +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月22日当周 34.5 35.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.825 美国续请失业金人数(万人) 6月15日当周 295 295.1 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 95.9 1400 美国成屋待完成销售 5月 +1.0% +0.3% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 2 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.8% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.2% 持平 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 56.0 58.7 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 83.0 82.7 现况指数 92.8 92.1 预期指数 77.0 76.7 1430 美国ECRI一周领先指标 6月21日当周 -- 130.3 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 52.2 1400 美国建筑支出 5月 +0.7% 0.4% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 50.1 49.0 美国ISM投入物价分项指数 51.3 49.5 美国ISM制造业就业分项指数 51.0 50.1 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 48.8 (完)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译