版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 08:25 BJT

日本股市：受日圆疲势支撑上涨，执政党赢得东京都议会选举提振人气

路透东京6月24日 - 日本股市日经指数周一盘初上涨1.4%，扩大前日涨幅，受日圆疲势支撑，日本执政党自民党周日在东京都议会选举中获胜。

日圆兑美元 跌0.6%至98.40日圆，为6月11日以来最低位。

日经指数 开高180.25点，至13,410.38点，周五为收高1.7%。

东证股价指数 涨1%，报1,110.48点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐