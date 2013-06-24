日本股市：受日圆疲势支撑上涨，执政党赢得东京都议会选举提振人气

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透东京6月24日 - 日本股市日经指数周一盘初上涨1.4%，扩大前日涨幅，受日圆疲势支撑，日本执政党自民党周日在东京都议会选举中获胜。
日圆兑美元 跌0.6%至98.40日圆，为6月11日以来最低位。
日经指数 开高180.25点，至13,410.38点，周五为收高1.7%。
东证股价指数 涨1%，报1,110.48点。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。