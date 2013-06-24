中国证券：截止目前逾六成上市公司半年报预喜，但整体盈利状况不乐观

路透北京6月24日 - 上市公司中报业绩披露将在7月拉开大幕，中国证券报周一报导指出，截至目前沪深两市已披露半年报业绩预告的917家公司中，预喜公司占六成以上；但是在剔除不可比因素后，798家公司预期的上半年盈利中值较去年同期下降1.45%，预示整体盈利状况不乐观。

报导称，上述798家公司一季度实现净利润303.08亿元人民币，同比增长了4.32%。

央企亏损以及中小公司盈利下滑无疑对上市公司的整体业绩表现造成了直接拖累。在中期业绩亏损的公司中，出现了19家央企的身影；此外还有65家中小板及创业板公司预计发生亏损。

中证报引述Wind数据显示，在目前已披露中报业绩预告的公司中，预减数目为200家，续亏和首亏公司各有81家和52家，此外还有15家公司业绩不确定。

而在业绩预减的公司中，预计上半年净利润下降幅度超过50%的公司达到80家，其中海翔药业 、大康牧业 、通达动力 等公司预计净利润下降70%-100%。

尽管整体业绩增速疲弱，但是从行业表现上看依然不乏亮点。受房地产市场的带动，地产、建筑建材、家电等行业在上半年业绩保持增长态势，环保等公共事业类上市公司在政策刺激下也迎来业绩爆发。

由于上半年房地产市场显着回升，房企销售持续增长，业绩得到稳步释放。数据显示，25家披露中报预告的上市房企中，有16家预计上半年业绩增长，占比超过六成。其中，世荣兆业 预计上半年实现净利润4-4.5亿元人民币，增长幅度为2,000%至2,250%。

“从2012年下半年开始，房地产行业景气度明显转好，销售指标企稳反弹，房地产成交火爆的态势也持续到今年。从结算周期来看，这部分销售在今年上半年已经陆续进入结算期，房企将迎来业绩释放。”报导援引业内人士称。