香港新股：澳门励骏称可能缩减全球发售规模，或押后上市时间

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月24日 - 澳门赌场营运商--澳门励骏创建有限公司 周一称，该公司可能缩减其首次公开发售（IPO）的全球发售规模，或会引致时间表稍为押后。
澳门励骏原本计划在香港IPO发售逾20.48亿股股份，其中2.825亿股为旧股；招股价区间为2.3-2.98港元，涉资高至61亿港元。
该公司原拟于本周四（27日）在联交所挂牌上市。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。