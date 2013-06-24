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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 08:26 BJT

香港新股：澳门励骏称可能缩减全球发售规模，或押后上市时间

路透香港6月24日 - 澳门赌场营运商--澳门励骏创建有限公司 周一称，该公司可能缩减其首次公开发售（IPO）的全球发售规模，或会引致时间表稍为押后。

澳门励骏原本计划在香港IPO发售逾20.48亿股股份，其中2.825亿股为旧股；招股价区间为2.3-2.98港元，涉资高至61亿港元。

该公司原拟于本周四（27日）在联交所挂牌上市。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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