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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7573港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周五收高41.08点,或0.28%,报14,799.4点.结束过去两天大跌之势，但交易商仍然
 担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划改变宽松货币政策。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.190   -0.54      31625            12.659      -0.48
 中国铝业                       7.710    0.78     106072             2.392      -0.32
 中国移动                      49.500    3.69     519821            76.797      -0.39
 中国人寿                      35.640    1.89     101762            18.431      -0.48
 中石油                       103.490    0.42      78897             8.028      -1.01
 中石化                        89.020    1.92      48660             6.906      29.80
 汇丰控股                      51.380   -0.06     250105            79.714      -1.16
 中电信                        46.430    0.67      39740             3.602      -1.05
 中国联通                      12.790    0.79     218862             9.922      -0.98
 兖州煤业                       8.010    4.30     430093             6.214      -1.06
 华能国际                      36.090    6.68      67092             6.999      -2.38
 南方航空                      20.910    3.31      15956             3.244       0.13
 东方航空                      15.350    2.06      13319             1.191     -49.97
 中芯国际                       3.760   -0.53     368340             0.583      -4.37 （完）

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