《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高41.08点,或0.28%,报14,799.4点.结束过去两天大跌之势，但交易商仍然 担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划改变宽松货币政策。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.190 -0.54 31625 12.659 -0.48 中国铝业 7.710 0.78 106072 2.392 -0.32 中国移动 49.500 3.69 519821 76.797 -0.39 中国人寿 35.640 1.89 101762 18.431 -0.48 中石油 103.490 0.42 78897 8.028 -1.01 中石化 89.020 1.92 48660 6.906 29.80 汇丰控股 51.380 -0.06 250105 79.714 -1.16 中电信 46.430 0.67 39740 3.602 -1.05 中国联通 12.790 0.79 218862 9.922 -0.98 兖州煤业 8.010 4.30 430093 6.214 -1.06 华能国际 36.090 6.68 67092 6.999 -2.38 南方航空 20.910 3.31 15956 3.244 0.13 东方航空 15.350 2.06 13319 1.191 -49.97 中芯国际 3.760 -0.53 368340 0.583 -4.37 （完）
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。