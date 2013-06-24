《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月24日

*工商时报：

--两岸服贸协议上周定案，经济部将加速第四波陆资检讨，拚下月呈报行政院核定；其中制造业决作重大松绑，改采负面表列管理，七大关键技术产业将取消〞不具控制力〞规范，改以持股比率限制，明定陆资参股须低于五成。

--国民党立院党团书记长赖士葆指出，证所税修正案已超过一个月协商冷冻期，党团坚决主张证所税修法应在明(25)日院会中表决，完成三读。

--针对房市选择性信用管制措施，下月起高雄国美馆、台中七期将纳编。中央银行本周四召开理监事会议，银行主管指出，考量央行高度关切中、南部房市，包括台银、土银、合库等八大公股银行已拟妥方案，7月起会把高雄国美馆、台中7、8期两大区域纳入管制区。

*经济日报：

--苹果 光环褪色，今年是鸿海 的关键年。鸿海董事长郭台铭为此闭关逾两个月，苦思公司〞世纪转型〞的未来蓝图，将于本周三(26日)鸿海股东会中揭晓，其中〞舰队分拆、大小通吃、最后一哩〞，将是鸿海转型的三大主轴。

--4G(第四代行动电话行动通信标准)释照申请进入倒数一周，国家通讯传播委员会(NCC)表示，送件截止日是7月1日，依过去经验，大多数业者会在当天送件。目前各业者密集讨论申请书内容，送件后也将揭示4G释照大战正式鸣枪起跑。

--抢攻大陆电子商务商机，行政院政务委员张善政已锁定解决五大议题，包括大陆遮挡台湾网站、对等申请大陆ICP执照、两岸关税与通关条件合理化、建立商品相互认证与检验标准、合作处理网路交易纠纷等，将透过两岸协商解决。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。