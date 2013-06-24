台湾数据：5月经季调失业率为4.19%，较上月持平

美国热股：消息称办公用品零售商史泰博考虑出售，其股价暴涨逾13%
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
路透台北6月24日 - 台湾主计总处周一公布，5月经季节调整后失业率为4.19%，持平上月。
5月未经季节调整的失业率则为4.06%，上月为4.07%。
以下为5月经季调失业率相关细节：
5月 4月
失业率(%) 4.19 4.19
总劳动人口(千人) 11,433 11,427
就业者(千人) 10,954 10,949
失业者(千人) (完) 479 478 (完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。