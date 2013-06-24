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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 08:41 BJT

台湾数据：5月经季调失业率为4.19%，较上月持平

路透台北6月24日 - 台湾主计总处周一公布，5月经季节调整后失业率为4.19%，持平上月。

5月未经季节调整的失业率则为4.06%，上月为4.07%。

以下为5月经季调失业率相关细节：

5月 4月

失业率(%) 4.19 4.19

总劳动人口(千人) 11,433 11,427

就业者(千人) 10,954 10,949

失业者(千人) (完) 479 478 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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