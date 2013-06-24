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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 09:37 BJT

香港个股：旭辉控股引入绿地集团共同开发杭州商住用地

路透香港6月24日 - 中国房地产商--旭辉控股（集团）有限公司 周一宣布，将引入绿地控股集团为其稍早以35.65亿元人民币投得的杭州市滨江区商住土地发展项目的股东，各占50%股权。

公司的声明称，其将以内部资源拨付须投入的一半金额，即17.825亿元。

旭辉控股是于5月21日通过挂牌投得该幅杭州土地，该土地占于滨江区杭州奥体博览城，规划建筑面积26.455万平方米，其中约21.2万平方米用作住宅用途，其他作为办公室/商业与其他配途用途。

绿地控股集团总部位于上海，为一家国有企业，主要业务包括房地产、能源及金融业务。该公司上月初宣布以约30亿港元入股盛高置地(控股)有限公司 ，藉此借壳上市。

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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