香港个股：旭辉控股引入绿地集团共同开发杭州商住用地

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月24日 - 中国房地产商--旭辉控股（集团）有限公司 周一宣布，将引入绿地控股集团为其稍早以35.65亿元人民币投得的杭州市滨江区商住土地发展项目的股东，各占50%股权。
公司的声明称，其将以内部资源拨付须投入的一半金额，即17.825亿元。
旭辉控股是于5月21日通过挂牌投得该幅杭州土地，该土地占于滨江区杭州奥体博览城，规划建筑面积26.455万平方米，其中约21.2万平方米用作住宅用途，其他作为办公室/商业与其他配途用途。
绿地控股集团总部位于上海，为一家国有企业，主要业务包括房地产、能源及金融业务。该公司上月初宣布以约30亿港元入股盛高置地(控股)有限公司 ，藉此借壳上市。
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。