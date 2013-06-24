港报社评：有教无类值得坚持，请圣士提反女中悬崖勒马--明报6月24日

香港的传统津贴中小学名校，不少都有一个感人的办学故事。近日拟转为直资的圣士提反女子中学，其长衫校服正是要学生不论贫富都穿上同一款校服，反映其平等教育的精神，该校一名创办人的孙儿曹礼更直言，直资有违学校百年来坚守有教无类的办学理念。

教育局数据清楚显示，直资学生的家庭社经背景明显较官津学校优厚。前教育统筹局长罗范椒芬在今天本报专访中也承认，直资制度已被滥用，应该检讨。

推行直资时政府与各办学团体都信誓旦旦，不会有学生因财困而无法入读直资，如今数据清楚显示，这个承诺只是一纸空言。要论述直资制度的弊病，理性的数据与分析都已很充分，但社会感到最痛心的，是要求转直资的传统津贴名校把坚守多年的办学理念，抛诸脑后。

传统津校之所以是名校，不单因为学生的成绩出众，还因为学校有叫人称羡的办学传统。圣士提反女中创办人之一曹善允的孙儿曹礼述说了圣士提反女中的创办理念。创校之时是20世纪初，香港缺乏学校，1901年，8名华人绅商倡建一所仿效英式公学的学校，专收华人子弟。

曹礼指出，关注基层的理念，贯彻爷爷的教育和医疗工作，爷爷筹办其他学校及医院，都设在贫困华人聚居之地，而圣士提反女中的学费低廉，贫困人家女孩都能入读。

圣士提反女中创办人的崇高教育理念令人肃然起敬。该校一直有教无类，但若转为直资之后，便多了一条很高的门槛，明显背离创校原旨。为己为人，圣士提反女中都应该悬崖勒马。(A02)