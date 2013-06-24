《香港重要政经日程》--6月24日-6月28日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
==================今日重要政经消息==================
6月24日（周一）
-- 亚伦国际 公布年报。
-- 华南城 公布年报。
-- 庄士中国 公布年报。
-- 汉基控股 公布年报。
-- 万保刚集团 公布年报。
-- 海峡石油化工 公布年报。
-- 新兴光学 公布年报。
--10:00 金川国际 股东周年大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--11:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--11:00 中亚能源 股东特别大会。
--14:30 潍柴动力 于山东潍坊举行股东周年大会。
--15:00 能源国际投资 股东特别大会及股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。
*--16:45 港交所 联同LME与中国银行 签订合作备忘录。
*--17:20 港交所 上市13周年志庆酒会。
==================近期重要政经消息================== 6月25日（周二）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 世界信用评级集团(UCRG)新闻发布会。
-- 汇汉控股 公布年报。
-- 泛海酒店 公布年报。
-- 泛海集团 公布年报。
-- 凯联国际酒店 公布年报。
-- 大家乐集团 公布年报。
-- 普汇中金国际 公布年报。
-- 俊和发展集团 公布年报。
-- 高银地产 公布年报。
-- 龙昌 公布年报。
-- 威高国际 公布年报。
--09:00 交通银行 于上海举行股东周年大会。
--09:00 青岛啤酒 于青岛举行股东周年大会。
--09:00 上海电气 于上海举行股东周年大会。
--10:00 新华保险 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国森林 于北京举行股东周年大会。
--10:30 上海证大房地产 股东周年大会。
--11:00 信达国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣丰国际 股东周年大会。
--11:00 I.T 股东周年大会。
*--14:30 港龙航空行政总裁与传媒茶聚。
--15:00 星美国际 股东特别大会。
--15:00 中能控股 股东周年大会及股东特别大会。
--16:30 文化地标投资 股东特别大会。
--16:30 香港5月进出口数据。
6月26日（周三）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 波司登 公布年报。
-- 昌明投资 公布年报。
-- 中国燃气 公布年报。
-- 中国水务 公布年报。
-- 英发国际 公布年报。
-- 香港兴业国际 公布年报。
-- 六福集团 公布年报。
-- 现代美容 公布年报。
-- 新世纪集团 公布年报。
-- 百德国际 公布年报。
-- 神州资源 公布年报。
-- 创维数码 公布年报。
--09:00 中国东方航空股份 于上海举行股东周年大会。
--09:00 大唐发电 于北京举行股东周年大会。
--09:00 长城汽车 于河北保定举行股东特别大会。
--09:30 中国中铁 于北京举行股东周年大会。
--09:30 中铝矿业国际 于北京举行股东周年大会。
--10:00 广州药业 于广州举行股东周年大会。
--14:30 珠海控股投资 股东周年大会。
--15:00 中国云锡矿业 股东周年大会。
6月27日（周四）
-- 亚洲煤业 公布年报。
-- 卓高国际 公布年报。
-- 中国置业投资 公布年报。
-- 中国资源交通 公布年报。
-- 富士高实业 公布年报。
-- 汉国置业 公布年报。
-- 香港食品投资 公布年报。
-- 力宝 公布年报。
-- 慕诗国际 公布年报。
-- 保兴资本 公布年报。
--09:30 中国铝业 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国诚通发展集团 股东周年大会。
--15:00 六福集团 半年报记者会。
--16:00 中国星集团 股东周年大会。
*6月28日（周五）
-- 公布5月份货币统计数字。
-- 公布外汇基金总资产。
-- 中科矿业 公布全年业绩。
-- 远东酒店 公布全年业绩。
-- 金卫医疗 公布全年业绩。
-- 昌兴国际 公布全年业绩。
-- 专业旅运 公布全年业绩。
-- 优派能源 公布全年业绩。
-- 冠华国际 公布全年业绩。
--09:00 中兴通讯 在中国举行特别股东大会。
--09:00 北京首都机场 在中国举行周年股东大会。
--09:00 华电福新能源 在中国举行周年股东大会。
--09:30 中海集运 在中国举行周年股东大会。
--10:00 大唐新能源 在中国举行周年股东大会。
--10:00 大连港 周年股东大会。
--10:30 旭光新材料 周年股东大会。
--14:00 大成食品 周年股东大会。
--14:30 中国交通建设 在中国举行周年股东大会。
--14:30 中集集团 在中国举行周年股东大会。
--15:00 中国太平保险 周年股东大会。
--15:00 中信资源 周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。