港报社评：“斯”人独远去，港依法送客--星岛日报6月24日

在国际上卷起监听风云的“爆料王”斯诺登，离开香港，预计托庇于南美厄瓜多尔。美国在国际上的庞大影响力，逼使不欲遭引渡回国受审的斯诺登，不得不栖身于对待异见分子人权记录不怎样出色的国家。

这位美国国家安全局外判商前雇员，在本月初公开身分，当时已经表明首选托庇之地是冰岛。不过，政府换届，新总理京勒伊格松立场比较亲美，一再表明任何人寻求冰岛政治庇护要在国境内亲自申请，给远在香港的斯诺登一个软钉子。

包括香港在内的不少国家和地区，都与美国签署了引渡协议。香港政府是否给斯诺登政治庇护，外交层面由北京定夺，中国外交部没有表明会庇护斯诺登。美国要求港府拘捕引渡斯诺登，已经逼在眉睫，形势上他会觉得特区不宜久留，除非决定留港冒法律风险一博，否则就要急找一个保证会收容他的国家。

厄瓜多尔由左翼出身的政治家掌权，驻英使馆正为维基解密创办人亚桑杰提供庇护，可以庇护斯诺登。厄瓜多尔不若委内瑞拉高调反美，选择该国，不致如投奔委内瑞拉般惹美国人强烈反感。

斯诺登离港，解除了香港面对的外交压力。港府指美国方面未办妥申请引渡所需的法律手续，因而依法让斯诺登离境。美国政府要求引渡斯诺登，只提供了简单的资料，当程序启动，美国传媒又泄露了消息，斯诺登自然会为自己安全考虑部署离开，从这个角度，美国政府实难深责港府。以事态发展至今，特区政府秉持中立和法治的原则去踩今次的政治钢线，初步应该走过了最凶险的难关。(A05)