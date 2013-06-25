《中国债券市场每日交易备忘》--6月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国黑龙江高速公路集团15亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 穗恒运A 4.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 重庆航运建设发展有限公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行和国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行100亿元五年期固息债130312，票面利率4.00% 天津东丽城市基础设施投资集团18亿元七年期固息债1380228，票面利率6.05% 中国重型汽车集团20亿元一年期短融041355024，票面利率5.10% ============================================================================ 三、缴款： 重庆商业投资集团5亿元一年期短融 甘肃省公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票 甘肃省公路航空旅游投资集团15亿元五年期中票 清华控股8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 春和集团4亿元一年期短融041256017到期兑付，票面利率4.64% 湖北三宁化工股份公司3.9亿元一年期短融041258034到期兑付，票面利率4.45% 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融041259034到期兑付，票面利率4.50% 财政部350.70亿元10年期固息国债070010付息，票面利率4.40% 财政部280亿元七年期固息国债090013付息，票面利率2.82% 农业发展银行300亿元10年期固息债120410付息，票面利率4.04% 双环科技 1亿元三年期中票1282208付息，票面利率5.93% 江苏沙钢集团20亿元五年期中票1282209付息，票面利率4.90% 格盟国际能源公司15亿元三年期中票1282210付息，票面利率4.29% 重庆城市交通开发集团30亿元五年期中票1282211付息，票面利率4.84% 辽宁忠旺集团20亿元三年期中票1282212付息，票面利率4.93% 湖北新冶钢有限公司5亿元五年期中票1282213付息，票面利率5.23% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --财新网周一报导引述中国央行相关部门负责人表示，当前银行体系流动性总量并不短缺，本周银行体系流动 性还会增加。随着时点性因素的消除，以及商业银行逐渐恢复理性，利率波动和流动性紧张预计将逐渐缓解。 --中国股市暴跌至半年新低令投资者哀鸿遍野，针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》周二刊 发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而 丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)