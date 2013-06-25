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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 09:11 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国黑龙江高速公路集团15亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
  穗恒运A 4.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承   
  重庆航运建设发展有限公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行和国开行主承   
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  二、新债上市：
  
  进出口银行100亿元五年期固息债130312，票面利率4.00%
  天津东丽城市基础设施投资集团18亿元七年期固息债1380228，票面利率6.05%
  中国重型汽车集团20亿元一年期短融041355024，票面利率5.10%
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  三、缴款：
    
  重庆商业投资集团5亿元一年期短融
  甘肃省公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票
  甘肃省公路航空旅游投资集团15亿元五年期中票
  清华控股8亿元五年期中票
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  四、还本付息：   
  
  春和集团4亿元一年期短融041256017到期兑付，票面利率4.64%
  湖北三宁化工股份公司3.9亿元一年期短融041258034到期兑付，票面利率4.45%
  武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融041259034到期兑付，票面利率4.50%
  财政部350.70亿元10年期固息国债070010付息，票面利率4.40%
  财政部280亿元七年期固息国债090013付息，票面利率2.82%
  农业发展银行300亿元10年期固息债120410付息，票面利率4.04%
  双环科技 1亿元三年期中票1282208付息，票面利率5.93%
  江苏沙钢集团20亿元五年期中票1282209付息，票面利率4.90%
  格盟国际能源公司15亿元三年期中票1282210付息，票面利率4.29%
  重庆城市交通开发集团30亿元五年期中票1282211付息，票面利率4.84%
  辽宁忠旺集团20亿元三年期中票1282212付息，票面利率4.93%
  湖北新冶钢有限公司5亿元五年期中票1282213付息，票面利率5.23%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
  --财新网周一报导引述中国央行相关部门负责人表示，当前银行体系流动性总量并不短缺，本周银行体系流动
性还会增加。随着时点性因素的消除，以及商业银行逐渐恢复理性，利率波动和流动性紧张预计将逐渐缓解。 
  --中国股市暴跌至半年新低令投资者哀鸿遍野，针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》周二刊
发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而
丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。 

             
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)

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