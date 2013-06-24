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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 09:11 BJT

韩国汇市：韩元盘初下跌但投资人慎防当局干预，公债持稳

韩元兑美元上周下跌2.4%，因美联储证实如果美国经济如其所料地持续好转，联储将从今年稍晚逐步减少资产购买计划。

交易商表示，上周疑似有来自韩国当局的干预性买盘，帮助韩元收复一些失土。他们说当局还有更进一步干预的可能性。

韩国股市综合股价指数 下跌0.6%。

三年期公债6月期货 上涨0.01点至105.07。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,156.5 1,154.7

日圆/韩元 11.7618/706 11.7794/979

韩国公债期货* 105.07 105.06

韩国综合股价指数 1,812.82 1,822.83 ---------------------------------------------------------

注：* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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