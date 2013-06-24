韩国汇市：韩元盘初下跌但投资人慎防当局干预，公债持稳

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
韩元兑美元上周下跌2.4%，因美联储证实如果美国经济如其所料地持续好转，联储将从今年稍晚逐步减少资产购买计划。
交易商表示，上周疑似有来自韩国当局的干预性买盘，帮助韩元收复一些失土。他们说当局还有更进一步干预的可能性。
韩国股市综合股价指数 下跌0.6%。
三年期公债6月期货 上涨0.01点至105.07。
0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,156.5 1,154.7
日圆/韩元 11.7618/706 11.7794/979
韩国公债期货* 105.07 105.06
韩国综合股价指数 1,812.82 1,822.83 ---------------------------------------------------------
注：* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。