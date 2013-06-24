港报社评：送走斯诺登，港网络安全未解决--经济日报6月24日

揭露美国政府大举监控网络的中情局前雇员斯诺登，昨已证实离港，此对中央与香港应是理想的结局。事件揭示互联网虽对现代社会不可或缺，惟网络安全却极脆弱，如何在网络谍战中保障公民权利，港府与港人须加思量。

港府昨证实在港逗留近月的斯诺登已合法离港，此令中港均松一口气。斯诺登若续留港，将成港府烫手山芋。此因港府若交人，恐惹外界质疑港府没扞卫司法独立、损害一国两制。港府若拒交人，香港将受巨大政治、外交折腾，且斯诺登若在港打引渡官司，诉讼恐拖两三年，港府将长期被夹在美港、中美关系夹缝中。

故美国对港府未配合拘留斯诺登或不满，惟此结局对中港的负面冲击已属最小。其实中港在事件中已得益不少，因斯诺登指香港尊重法治和人权，才来港爆料，彰显本港保障法治与人权的努力获认同；亦证实中国是国际黑客活动受害者的说法，美国难再站道德高地。

然而，斯诺登事件揭露互联网的脆弱性。不单专制国家以国家安全为名监控网络，连美、英等民主大国，原来亦是肆意监控民众的“老大哥”。此个中有香港与国际社会该反思之处。

对香港而言，斯诺登指美国多次入侵香港的电脑，港府在环球网络谍战中，怎提升本港网络防护力，以扞卫港人利益？

对港人及国际社会来说，网络世界应如何就国家安全，与保障个人私隐取得平衡？且一个国家若入侵他国网络，是否须设具公信力、中立的国际组织可作申诉仲裁？无论港人或他国公民要保障私隐，都不能不关注此问题。(A16)