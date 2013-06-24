台湾债市：五年期公债盘初殖利率再升至逾三个月新高，随美债续弹

路透台北6月24日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一盘初再度扬升，一度触及1.07%的逾三个月高位，离3月创该券交易来高点1.08%仅有一步之遥。稍后交易商零星买盘压低殖利率弹幅。

一位银行交易员表示，五年期公债走势将视美债震荡是否告一段落，及明天10年增额公债的标售决定后续走势，今日压力仍大，料在1.05-1.08%附近整理。

五年券盘中目前高位1.07%为3月12日盘中报1.0798%以来新高，该券交易高位在3月11日报1.08%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候缩减购债规模的担忧上周拖累美国公债价格走低。美国指标10年期公债价格 收益率上周五盘末报2.54%，较周四尾盘走高约11.7个基点。盘中触及2.542%，根据路透数据，为2011年8月以来最高。