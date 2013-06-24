背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览

路透北京6月24日 - 中国人民银行与英格兰银行签署了规模为2,000亿元人民币/200亿 英镑的中英双边本币互换协议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G 7)国家央行. 据中国央行网站刊登的新闻稿显示，该互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。旨 在为双边经贸往来提供支持，并有利于维护金融稳定。 自2008年末以来至今，中国已与20个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加 快人民币国际化进程。 签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化 是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利 于双边贸易的发展。 以下为上述协议的具体内容: 伙伴国/地区 规模(亿元人民币 签署日期 有效期(年) ) 英国 2,000 2013-06-22 3 巴西 1,900 2013-3-26 3 新加坡 3,000 2013-3-7 3 乌克兰 150 2012-6-26 3 澳大利亚 2,000 2012-3-22 3 蒙古国 100 2012-3-20 3 土耳其 100 2012-2-21 3 马来西亚 1,800 2012-2-8 3 阿联酋 350 2012-1-17 3 巴基斯坦 100 2011-12-23 3 泰国 700 2011-12-22 3 香港 4,000 2011-11-22 3 韩国 3,600 2011-10-26 3 哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3 乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3 新西兰 250 2011-4-18 3 冰岛 35 2010-6-9 3 阿根廷 700 2009-4-2 3 印尼 1,000 2009-3-23 3 白俄罗斯 200 2009-3-11 3 ----- 合计 22,062(完) (整理 丁琦; 审校 杨淑祯)