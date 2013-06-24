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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 09:10 BJT

背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览

路透北京6月24日 - 中国人民银行与英格兰银行签署了规模为2,000亿元人民币/200亿
英镑的中英双边本币互换协议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G
7)国家央行.

    据中国央行网站刊登的新闻稿显示，该互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。旨
在为双边经贸往来提供支持，并有利于维护金融稳定。

    自2008年末以来至今，中国已与20个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加
快人民币国际化进程。

    签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化
是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利
于双边贸易的发展。   
      
    以下为上述协议的具体内容:    
    
 伙伴国/地区   规模(亿元人民币      签署日期  有效期(年)
                             )                
 英国                    2,000    2013-06-22           3
 巴西                    1,900     2013-3-26           3
 新加坡                  3,000      2013-3-7           3
 乌克兰                    150     2012-6-26           3
 澳大利亚                2,000     2012-3-22           3
 蒙古国                    100     2012-3-20           3
 土耳其                    100     2012-2-21           3
 马来西亚                1,800      2012-2-8           3
 阿联酋                    350     2012-1-17           3
 巴基斯坦                  100    2011-12-23           3
 泰国                      700    2011-12-22           3
 香港                    4,000    2011-11-22           3
 韩国                    3,600    2011-10-26           3
 哈萨克斯坦                 70     2011-6-13           3
 乌兹别克斯坦                7     2011-4-19           3
 新西兰                    250     2011-4-18           3
 冰岛                       35      2010-6-9           3
 阿根廷                    700      2009-4-2           3
 印尼                    1,000     2009-3-23           3
 白俄罗斯                  200     2009-3-11           3
 -----                                        
 合计               22,062(完)                          
 
 (整理 丁琦; 审校 杨淑祯)

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