中国能源：中石化以15.2亿美元购买Marathon安哥拉油气田资产

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海6月22日 - 亚洲最大炼油企业中国石油化工集团公司表示，同意以15.2亿美元的价格购买Marathon Oil Corp 位于安哥拉的海外油气田资产。
中石化周五晚间发表的声明称，该集团旗下中安石油国际有限公司将收购Marathon持有的安哥拉31号区块油气田的10%权益。
中国石油巨头大举收购海外资产，以充实能源储备，满足未来的国内需求。
中石化称，安哥拉31号区块油气田已探明及潜在储量估计为5.33亿桶，交易完成时，该公司将持有其中15%的权益。
Marathon公司在2011年制定了30亿美元的资产出售计划，旨在整顿资产负债表，为新的勘探与开发项目筹集资金。这笔15.2亿美元的交易亦是该计划的一部分。
这项交易还需获得中国和安哥拉政府的批准。(完)
(编译 郑茵; 审校 白云)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。