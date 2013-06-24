中国能源：中石化以15.2亿美元购买Marathon安哥拉油气田资产

路透上海6月22日 - 亚洲最大炼油企业中国石油化工集团公司表示，同意以15.2亿美元的价格购买Marathon Oil Corp 位于安哥拉的海外油气田资产。

中石化周五晚间发表的声明称，该集团旗下中安石油国际有限公司将收购Marathon持有的安哥拉31号区块油气田的10%权益。

中国石油巨头大举收购海外资产，以充实能源储备，满足未来的国内需求。

中石化称，安哥拉31号区块油气田已探明及潜在储量估计为5.33亿桶，交易完成时，该公司将持有其中15%的权益。

Marathon公司在2011年制定了30亿美元的资产出售计划，旨在整顿资产负债表，为新的勘探与开发项目筹集资金。这笔15.2亿美元的交易亦是该计划的一部分。

这项交易还需获得中国和安哥拉政府的批准。(完)