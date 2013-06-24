港报财经评论：阿爷无惧内银水荒--信报6月24日

阿爷无惧内银水荒/ 习广思

经过接近一个月的大调整，及至上周的大抛售，跨市场及跨资产的波动令金融市场陷入一片混沌。中国经济持续下滑，拆息高企引发水荒，拖累中资股急泻之余，同时拖累了与中国最为敏感的澳元。澳元兑美元汇率上周急跌后，见2010年9月以来低位，情况不甚乐观，而且净沽空仓持续增加。由经济基础转弱造成的调整并不可怕，至可怕的是被大鳄盯上，资金力量推倒骨牌难以阻止。另一个由资金主导的资产是日圆及日股。在联储局宣布退市后，美股回升、圆汇转弱，美元兑日圆调整至94日圆水平后，或在整固后续转弱，不要忘记日本参议院将在7月大选，自民党和安倍志在取得过半席。日经指数在6月继续大起大落，但留意其走势在13,000点水平开始整固。

至于中港股市，仍然是一片愁云惨雾。港股位置相当被动，一方面受制于美国退市忧虑，尤其是美国收水，香港银行可能提早一步加息；另一方面，受困于中国内地经济不振，银行拆息急升，以及中国追求低速增长等因素，是投资者却步的原因。在资金流方面，更见股市的被动。过去大炒中国故事时，北水涌入炒起港股，现在北水对港股却兴趣不大，外资对新兴市场投资的热情冷却，中港股市成为热钱追逐回报的点心，去年ETF资金急来急去可反映这一点。目前恒指、国指已超卖，短期反弹可期，20,000点楼下有大量新牛证博反弹，长线投资者不妨分段入市吸纳。然而，问题依然是哪些股票值得买？

股市估值虽然便宜，但便宜不一定好。在宏观经济、中国政策未有明显讯号前，就算投资者愿意买入，也不会急于一时，因为即使买了，也只有一个等字，并非人人都是愿意坐货的价值投资者。中港股市或有反弹，但上升太难，下半年仍是炒股不炒市的时期。上周五上海银行拆息稍为回落，有传是人行透过窗口指导，要求大型银行降低资金价格。尽管消息未经证实，但中国的思路透过《人民日报》文章讲出来了。文章强调，中国不走旧路，要摒弃过去靠货币信贷扩张及大规模资金投入，来拉动经济的发展模式，现时要遏制资金空转现象，明确指出增长下滑主因不是缺钱，又呼应总理李克强所讲的资金信贷没有流到实体经济。(B01)

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美元长仓有力回升/ 苏子

上周美国国债价格创2003年3月以来的最大单周跌幅，美国10年期国债息率收市时更成功突破2.5厘关口。不过，债王格罗斯上周却采取人弃我取的策略趁低吸纳美债，更表示市场误读了联储局主席贝南奇的收水言论。格罗斯趁低买入美债的着眼点在于目前美国通胀并未接近2%的目标水平，故即使美国失业率下降，联储局亦不会轻言退市，格罗斯看错市的机会不高。倾向相信目前美国的经济情况仍未有退市的条件，通胀率仍会保持在2%水平以下。其实，与其说联储局已准备退市，倒不如说贝南奇在联储局的任期于明年初便会完结，故贝南奇在任期结束前的大半年，开始用言论来好好管理有关市场对联储局的退市预期，从而减少下任联储局主席上场时为市场带来不必要震荡的机会较高。

事实上，贝南奇上周已指出只有经济的势头继续向好才会收水，换言之，倘若美国经济于下半年货不对办，届时市场对联储局的退市预期自然明显下降，美国国债价格因此大幅回升，而上周有胆识趁低吸纳的格罗斯毫无疑问成为大赢家。上周金融市场的大幅波动，某程度是市场借助贝南奇的退市言论而作出应有的自行调整，只是反应过大而已。至于反应过大的原因相信与成功触发了市场上的大量止蚀盘有关。最新公布的CFTC期货仓位报告显示，截至上周二美元的净长仓已大幅下降50%，更创2月26日以来的最低水平，但由于贝南奇于上周四的退市言论，相信已可成功令本周的美元净长仓见底回升，有利本周美元继续造好。

上周五美汇指数所造的82.52高位与50天SMA阻力相若，如今天可以成功突破，预料随后会继续走高并挑战本月的83.38高位。留意若本周美元的回升成功带领美元兑日圆顺利升越20天SMA阻力，相信美元兑日圆本周余下时间的走势将不会太差，并有望升回50天SMA阻力以上；反之，若美元上升但美元兑日圆却呈背驰走势，汇价预料将在上周波幅内继续争持。(B08)