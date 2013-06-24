《香港报摘》--其他报纸重要消息6月24日

*明报：

--广发银行和徽商银行计划分别在8月和7月向联交所递交上市申请表，集资金额均在100亿港元左右，而上海银行亦确定于8月中旬将向联交所申请上市。

--深圳多家银行在半年审结及大量理财产品到期之下，银行资金面确实紧张，需要以比正常回报高起码1厘的理财产品揽财周转。

--中兴通讯 集团手机战略发展部长吕钱浩表示，今明两年会开拓香港市场，提高品牌的知名度，并希望将集团整体的4G产品出货量，由目前占集团产品约4%增至2015年高至50%。

--谢瑞麟 首席财务总监黎子武表示，谢瑞麟在早前的抢金热潮中黄金销售曾录一倍升幅，但近期市场气氛已趋平静。

*星岛日报：

--香港税务局公布5月涉及SSD(额外印花税)住宅交易量为131宗，按月上升12%，升幅略低于大市交易量，并占整体住宅市场成交量的3%，反映出个别持货少于两年之内的物业转手率仍然偏低。

--花旗 香港及澳门区行长卢韦柏称，该行冀未来一年在香港增设5-6间分行，同时继续发展商业银行业务，期望于未来五年该项业务收入每年可保持双位数增长。

*苹果日报：

--香港银行销售投连险须披露佣金的新指引规定于本月底前生效，中银香港 及星展香港，已先后暂停向客户销售相关产品，并正检讨未来相应部署。

*东方日报：

--消息人士称，经营环保建材的中国金凤凰已通过上市聆讯，拟集资5-7亿港元。

--中信银行 旗下信银国际司库陈镜沐表示，预计今年的浮息离岸人民币债券（点心债）发行比例最多达一成，而信银国际今年以来的人民币相关衍生工具收入，按年上升逾1倍，拆息定价推出后，可望带动全年增长幅度进一步升至1.5倍。

*大公报：

--香港财政司司长曾俊华在网志表示，美国联储局主席伯南克日前交代退市部署，但美国经济数据过去几年时好时坏，认为退市部署仍存在不确定性，呼吁有意置业人士留意。

--新鸿基地产 旗下一田百货行政总裁庄伟忠表示，面对本港租金高昂贵，集团酝酿改变策略，把业务拆细独立开店，计划在今年余下时间3间新分店陆续开业后，明年再增设1-2间分店。（完）

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