港报财经评论：内银股反弹，夏至见曙光--经济日报6月22日

内银股反弹，夏至见曙光/ 林瑞芬

昨日为节气夏至的来临，虽然恒指最终录得跌幅，但连日饱受淡势冲击的内银股终现反弹，中移动 亦急弹2.7%，总算是股民心里一点小曙光初现。6月可说是内银股的伤痛月，拆息大抽升，连中行 都被传大缺水，经验判断恐慌的高潮亦随中行传闻已过，内银股昨跌低后有所回稳反弹，建行 、工行 分别涨0.78%及1.1%，显示看淡的投资者应该暂时收敛攻势。年初之融资热而经济冷的情况，实在令投资者及新领导层心惊，传闻中行大缺水出事，怕且是市场看淡的投资者想在中国内地周五股市结算日乘势踏多脚，中行传闻视为激化高潮，恐慌但愿渐归冷静平淡。

看淡的投资者暂时收敛攻势，令内银股暂得以略为喘定跌势，扭淡势则要靠自身硬。7-8月的银行贷款增长可能放缓，内银亦要积极处理表外帐目。内银业经此一役，知道保持流动性资金充裕的重要性，影子银行规模应会进一步收敛，以应对利率市场化的改革。融资成本亦可能提升，对内银股盈利增长进一步制约，所以认为，内银股股价表现短线只限于超卖反弹，扭中期偏弱势仍未有把握，不宜心急大注买入，买中国梦有信心都要分段收集。外资近年箭头看准内银股来打，认为会像欧、美现系统性危机。美国银行都捱得过去，被美国政府包容过去，中国政府又怎会让内银业出大事。内银业问题，最终于两、三年后可能如欧元问题一样，问题总会过去，但位处其中的煎熬，相信过去几年有炒开欧元的投资者也体现过。问题往往需要拐点配合出现先看得透，一如欧元，连顽固的欧洲央行都推出欧洲版量宽，欧猪国债问题疑虑高潮即成泡影。

中国内地银行系统性风险问题之拐点，非解决流动性那么简单，而是于未来一、两年通过金融改革、利率市场化去演化，更重要之指标是经济增长数据之好转，内银股为百业之母，经济数据佳，就是最好的护身符。(B03)

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拆息见回落，大市望反弹/ 余少文

中港股市昨日再跌，但低位明显有支持，或如所指大市短期处于超卖，反弹在即，股民开始趁低吸纳，若然中国肯放松流动性，大市下周可以反弹，惟真正可以扭转跌势或要等经济改革政策出台。美股再急跌，进一步带动中港股市昨早齐齐裂口下挫，但两地股市亦同时低开高收，上证综合指数跌10点，收报2,073点，只嫌上海成交额偏低，不足670亿元人民币。国企指数走势跟A股相似，低见9,042点后，一度止跌回升，最后跌27点或0.3%，收9,237点，由低位反弹约200点，成交额激增至285亿港元；而红筹指数反弹力度虽不及国指，幸好中国移动 逆市上升，令红指跌势没有扩大，全日跌34点或0.9%，收3,862点，成交额87亿港元。

国指昨日大成交额，是今年2月4日立春见顶高达779亿港元以来最大，适逢昨日又是夏至，不排除国指短期见底，下周有机会反弹。尤其昨日沽空额占大市沽空额比重只有35%，情况跟2011年9月30日的情况相似，都是大沽空低比重，当时大市跌至9,000点水平，出现超过40亿港元沽空额后，指数再跌至8,000点水平便见底，希望国指可以见底或即将见底。其实，大市反弹，或多或少是中国内地银行同业拆息昨日显着回落，隔夜和一周拆息回落至单位数，前者降至8.492厘，后者降至8.543厘，只是两周和一个月拆息升至8.566厘和9.698厘，情况较上日好点，但仍要面对较长期拆息继续升的压力，归根究柢是中国内地流动性紧张未获纾缓所致。

美银美林证券指市场正在观望人民银行的举措，以决定沽货还是持有。同业拆息飙升期间，内银股过去一个月下跌超过12%，部分更跌超过15%，加上内银市帐率只有0.8倍，接近历史低位，若然有迹象显示中国放松流动性，会推动内银股反弹；相反流动性紧张持续，会推高经济资本成本，交通银行 和中国银行 会齐齐跑输大市，工商银行 、建设银行 和农业银行 所受的冲击较小。由于中国内地盛传央行已落实定向逆回购，即只向个别银行注入流动性，而非过去逆回购向行业注入流动性，对大市是好还是坏，有待观望，因为未获央行确认。若然属实，最低限度可反映中国对流动性紧张并非视若无睹，中港股市下周可反弹。但外电引述消息人士指出，央行要求商业银行加强流动性管理，改变流动性永远宽松的预期，并表示稳健货币政策不会变，既不会宽松也不会收紧。(B04)