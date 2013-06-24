版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 09:20 BJT

台湾股市：延续上周跌势，科技与银行股再次下跌

路透台北6月24日 - 台湾股市周一下跌0.4%，投资者在上周全球市场下跌后仍然非常谨慎。

加权股价指数 开盘近持平，但迅速转为下跌，至7,762.47点。

上周五台股创九周收盘低位，因投资者受美国股市和该地区其他股市的跌势影响。

电子类指数 和金融保险类指数 分别下跌0.4%和0.2%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐