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债券 | 2013年 6月 24日 星期一 09:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月24日-7月1日

路透6月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期  时间   国家   规模   发行细节
 6/24  1350   法国          国库券(BTF)
 6/25         美国          两年期公债
 6/25         意大          零息/BTPEI债券
              利            
 6/25         西班          三个月及九个月期国库券
              牙            
 6/26         美国          五年期公债
 6/26         意大          国库券
              利            
 6/27         美国          七年期公债
 6/27         日本          三个月期贴现国库券
 6/27         日本          两年期公债
 6/27         意大          中长期公债
              利            
 7/1   1350   法国          国库券(BTF)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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