中国外汇：投资收益逆差属结构性问题，未来仍将持续--外管局官员

路透北京6月24日 - 对于中国去年国际收支平衡表中的投资收益大额逆差，中国国家外汇管理局官员称，中国投资收益逆差意味着中国吸引外来投资支付的收益大于中国对外投资获取的收益，其具有明显的结构性特征，即不是对外投资收益低，而是外来投资回报高。预计未来较长时间内中国结构性的投资收益逆差状况仍将持续。

外管局国际收支司司长管涛管涛在接受金融时报的采访时称，“投资”包括中国吸引外来投资和中国对外投资不同方向的两个部分。投资收益逆差绝不是对外投资亏损。对比中国对外投资收益与其他国家相比表现，中国对外投资收益并不逊色。

外汇局有关负责人并表示，预计未来较长时间内中国结构性的投资收益逆差状况仍将持续。而与国际比较看，实行多元化投资的各国比以外汇储备投资为主的中国，在投资回报方面并无明显优势。这是由于追逐高收益的同时带来了高风险，且降低外来投资回报必然要求更多地利用证券投资或外债形式的其他外资，这是近年来国内资本市场开放的重要推动力。

但证券投资和外债（尤其是短期外债）波动性较强、稳定性较差，是触发新兴市场货币危机、债务危机的重要诱因。在中国金融市场发展滞后于经济发展、汇率利率体系尚未理顺的情况下，贸然放开这方面的流入渠道，有可能加剧跨境资本流动大进大出的风险，需要审慎推进。

中国国际收支平衡表显示，2012年投资收益差额为逆差574亿美元，2011年的投资收益逆差达到853亿美元。

此外，管涛并强调，投资收益项目既包含中国对外投资的收益，也包含外方在中国投资获得的收益，差额由二者相减得到，而利用外资，中国虽付出成本，但也融通了资金，支持国内经济建设等，且外方在中国投资的收益中，相当一部分是外方股东的已分配未汇出利润和未分配利润。在编制平衡表时，按照权责发生制原则，同时记录为收益的流出和直接投资的流入。扣除这一块，中国收益项目实际仍是净收入。

“中国对外开放总体是成绩大于问题，社会效益和经济收益远大于财务成本。”管涛称。

管涛强调，横向比较，按照“对外投资收益率=当年国际收支平衡表中投资收益贷方/上年末和当年末国际投资头寸表中对外总资产余额的平均值”的公式，2005年至2011年，中国对外投资收益率平均为3.3%，美国为4.3%，德国和日本分别为3.8%和3.4%，而英国、金砖国家巴西以及韩国均低于中国，分别为3.0%、2.3%和2.9%。考虑到中国对外投资中近七成为外汇储备投资，中国对外投资收益并不逊色。

拓宽对外投资渠道，更多通过民间对外投资是改革的方向，但需要有序推进，有一个过程。而和对外投资相比，中国吸引外来投资的成本较高，主要是由于中国六成以上利用外资是外来直接投资。这类股权投资属于长期、稳定的投资，流动性较差，存在经营风险，按照市场规律投资回报高于其他形式投资。利用外商直接投资较多的俄罗斯和印度，2011年回报给外国直接投资者的收益率在8%以上。（完）