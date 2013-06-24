德国经济：德国可能在2015年实现预算盈余--政府消息人士

该消息人士称，2015年联邦预算将盈余2亿欧元，到2017年盈余应会增至近100亿欧元，从而使德国能够开始偿还债务。德国政府在5月时称，有可能从2015年开始不再出现新增债务。

该消息人士称，今年德国将把借款规模提高80亿欧元为一基金融资，以帮助修复10年来最严重洪灾所造成的损失。德国先前制定的新增债务目标是171亿欧元。