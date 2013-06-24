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债券 | 2013年 6月 24日 星期一 09:47 BJT

德国经济：德国可能在2015年实现预算盈余--政府消息人士

路透柏林6月22日 - 德国内阁一名消息人士周六对路透表示，德国明年的净新借款应会降至62亿欧元(80亿美元)，创下40年以来最低位，并且联邦政府甚至可能在2015年就实现预算小幅盈余。

该消息人士称，2015年联邦预算将盈余2亿欧元，到2017年盈余应会增至近100亿欧元，从而使德国能够开始偿还债务。德国政府在5月时称，有可能从2015年开始不再出现新增债务。

这些数据凸显出，相较持续陷于债务危机困境的欧洲伙伴国而言，德国的财政状况很强劲。

就业市场强健已助力德国税收增长，同时德国的避险地位令利率降至纪录低点，从而使政府借款更低廉。

政府预计明年将支出290亿欧元偿债，10年前约为400亿欧元。

该消息人士称，今年德国将把借款规模提高80亿欧元为一基金融资，以帮助修复10年来最严重洪灾所造成的损失。德国先前制定的新增债务目标是171亿欧元。

这名消息人士表示，内阁将于周一就追加预算作决定。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

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