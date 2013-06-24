路透基点：江西高速6亿元人民币贷款案将在7月2日举行银行说明会--RLPC

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，江西省高速公路投资集团的三年期6亿元人民币定期贷款案已订于7月2日举办银行说明会。
该项会议将在该公司所在的江西省南昌市举行。
一如先前得报导，这项由摩根士丹利牵头的融资案，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%，贷款年期最高为六年。
承贷2亿元人民币或以上的银行，将可获得76个基点的前端费用和牵头行头衔；承贷8000万至1.99亿元人民币的银行，将获得30个基点的费用以及主办行头衔。
这笔三年期贷款将用于运营资本，附带有三年延期选项。
贷款将按每半年不等额分期偿还。
江西高速公路在第一季签署了60亿元人民币的23年期融资协议，用于建设抚州-吉安高速公路。该贷款的牵头行是国家开发银行江西分行，利率是中国人民银行基准利率的100%。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。