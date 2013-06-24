路透基点：江西高速6亿元人民币贷款案将在7月2日举行银行说明会--RLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，江西省高速公路投资集团的三年期6亿元人民币定期贷款案已订于7月2日举办银行说明会。

该项会议将在该公司所在的江西省南昌市举行。

一如先前得报导，这项由摩根士丹利牵头的融资案，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%，贷款年期最高为六年。

承贷2亿元人民币或以上的银行，将可获得76个基点的前端费用和牵头行头衔；承贷8000万至1.99亿元人民币的银行，将获得30个基点的费用以及主办行头衔。

这笔三年期贷款将用于运营资本，附带有三年延期选项。

贷款将按每半年不等额分期偿还。