俄罗斯经济：普京宣布逾130亿美元基建投资计划，盼活络低迷经济

路透圣彼得堡6月21日 - 俄罗斯总统普京周五宣布逾130亿美元的投资计划，动用储备基金来兴建新公路和铁路，盼活络俄罗斯经济，避免增长陷入停滞。

但他在宣布一系列抑制通胀、促进经济成长，加强对表现欠佳国有企业管控举措的讲话中，未能有效减轻投资人对经济正悄悄走向衰退的疑虑。

由于经济放缓，通货膨胀居高不下，即便与中国间总规模或达2,700亿美元的利润丰厚供油协议的承诺 ，在论坛中也无法一解前景的低迷气氛。

在圣彼得堡年度商业论坛，普京的讲话没有前几年那么乐观，并承认经济面临很多问题。

“没有任何一挥就能改变现状的魔杖，”他宣告石油出口带来丰厚收入的时代结束了。

他表示，将投入4,500亿卢布(136亿美元)，在莫斯科外围兴建一条新外环公路，更新达俄罗斯远东地区的西伯利亚铁路，并从首都莫斯科修建一条通往俄罗斯中部喀山(Kazan)的高速铁路连线。

普京指出，这些计划将动用国家福利基金。规模达870亿美元的俄罗斯国家福利基金，资金来源为俄罗斯石油收入，旨在支撑养老基金。

“这笔钱应为俄罗斯的经济和未来作出贡献，”普京在描述了新计划的轮廓时表示。该计划也凸显出俄罗斯在发展经济的同时，对亚洲的兴趣也明显升温。

对一些自苏联时代以来几乎就没什么改善的基础建设进行提升，对那些希望让俄罗斯更为现代化、经济更具竞争力的投资者来说，极为关键。

但考虑到俄罗斯通胀率较上年同期升幅已高达7.4%，今年经济预期仅成长2.4%，远低于普京的成长5%的目标，经济分析师多认为他所作的规划力度还远远不够。

“我支持更侧重基础建设的态度，但是当然，我们需投入的资金应远超出已宣布的数目。”前财长库德林表示。

库德林也表示，担心俄罗斯可能浪掷了对遏制未来金融危机至关重要的资金。他在俄罗斯动用储备金渡过2008-09年经济崩溃期时，曾担任俄罗斯财长。