《交易视点》债券收益率曲线将保持倒挂，IRS有望整体回落--广发银行

路透上海6月24日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报，预期本周资金面依然偏紧，R007会小幅回落；预计公开市场将实现净投放。债券收益率曲线保持倒挂形态，不会继续上行。

Repo IRS曲线有望整体回落，但由于资金利率较高，预计回落幅度有限。建议交易资金可重点买入中短端债券，少量长端品种。并适当止盈之前的支付固定利率IRS。

**上周是机构恐慌，供给并没有减少**

上周资金面异常紧张，创下了市场有史以来的最高回购利率。R001、R007加权超过11%。市场对上周的资金情况已经分析的足够多，不外乎基础货币投放减少，半年末考核压力等。

不过广发银行认为，上周的这一波紧张，主要是市场机构开始恐慌和绝望的表现，并主动提高备付。其实整个市场资金供给并没有减少的理由，这从每天下午四点后不少机构融出隔夜资金就可以看出。

本周是6月的最后一周，机构还需要为月末的头寸加把劲，资金面难以明显宽松。本周公开市场共到期250亿，预计央行会继续保持央票的地量发行节奏。财政存款投放是个可以期待的因素。总之月末前资金难以明显宽松，回购利率将处于较高位置。

上周债券二级市场抛盘一片，收益率呈现加速上涨的态势。三年国债从3.25%升至3.80%，五年升至3.60%，七年3.60%，10年3.62%，整条国债曲线已经倒挂。从上周五的情况来看，在资金面开始好转时，短端买卖双方价差明显拉大，反映出买盘对高资金成本的顾忌和卖盘对未来资金面好转的美好预期。长端则直接开始成交，对未来经济继续变衰的预期非常强烈。

**carry压力将组织IRS下行**

上周IRS跟回购利率一样，创造了新的历史。Repo 1y最高上行达80bp，5y最高上行40bp。不断收紧的资金面、不断丧失的信心、carry压力，令机构payside一方完全疯狂，上周四repo 1y最高见到5.10%成交，相比上周五上涨达130bp，期间未遇到任何抵抗，疯狂程度可见一斑。

Repo 1*5 spread最大拉大到60bp左右，创历史最低点。本周，IRS仍然受到资金面左右，在资金利率无法快速回落的情况下，巨大的carry压力将是抵抗IRS下行的主要原因。曲线倒挂的现象仍然存在，但继续扩大的可能性很小。总之，IRS经过了上周的疯狂后，将不会再有如此剧烈的波动，利率会在一个相对高位保持短暂均衡。

至于市场一直期待的央行救急，广发银行认为可能性不大。近期关于这方面的传闻不少，但实际看央行的公开市场操作，表现出的还是维持之前货币政策基调的态度。目前的银行间流动性状况或许是央行需要解决的多个问题之一，但并不是首要问题，方法上则不会通过公开的宽松操作来实现。在不出现系统性风险的情况下，我们看不到央行大规模宽松的理由。如果外汇占款大量流出导致基础货币投放严重受损，则央行可能会出手降准等政策，但目前看还没到时候。

广发银行认为，极端过后，市场归于平静。下一轮波动还需要去发现。对现在的债券来说，收益率已经得到市场认可，但卖盘已经没有什么好价格，买盘也不愿主动出击，买卖分歧拉大。本周，资金面依然是主要的影响因素，预计难以明显宽松。受此限制，短债收益率难以明显下行。IRS短端也可能保持相对高位。

值得注意的是长端利率。不论债券还是IRS，长端品种都在相对低位。这主要是受到PMI初值的影响。如果央行没有实质的政策性放松落地，那么长端是比较危险的。债券曲线倒挂的情况很罕见，现在长端利率没有上行，那么未来资金宽松后，其大幅下行的可能性就很小。对于交易资金来说，认为长端并不适合大量参与，而且长端对经济悲观的预期已经充分消化，一旦基本面企稳，收益率上行风险较大。 （完）